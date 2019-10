Rimini-Virtus Verona, tutti i nonni domenica gratis al "Romeo Neri"

In occasione della “Festa dei nonni”, ricorrenza che verrà celebrata ufficialmente nella giornata di domani, 2 ottobre, seguendo l’invito del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli il Rimini F. C. ha ideato una promozione speciale per tutti i nonni e le nonne biancorossi.

Domenica tutti coloro che verranno al “Romeo Neri” in compagnia del proprio nipote o dei propri nipoti per gridare tutti insieme “Forza Rimini” avranno diritto all’ingresso gratuito per assistere alla sfida casalinga con la Virtus Verona.

Per usufruire della promozione, che darà diritto a un biglietto omaggio valido per il settore “distinti”, sarà sufficiente presentarsi al botteghino dello stadio in compagnia del proprio nipote o dei propri nipoti. Questo o questi ultimi avranno invece diritto alle agevolazioni già loro riservate.

Si rammenta che, come di consueto, per tutti è necessario il documento di identità.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.