Rimini FC. Tutte in campo le formazioni giovanili nel fine settimana

Primo fine settimana della stagione con tutte le formazioni del settore giovanile biancorosso impegnate in gare di campionato. Le sfide, che si giocheranno tutte la domenica, vedranno il Rimini affrontare l’Imolese in ben cinque occasioni su sei.

La Berretti di mister Giordano Cinquetti ospiterà i rossoblù al “Romeo Neri”, con fischio di inizio alle ore 15. Sempre alle 15, ma sul campo di Gatteo, toccherà all’Under 17 di mister Lele Vanni. In contemporanea, ma nella tana della Ternana, farà il proprio esordio stagionale l’Under 16 guidata da mister Loris Bonesso.

L’Under 15 di mister Matteo D’Agostino affronterà l’Imolese sul campo di San Vito, anche in questo caso con inizio alle ore 15. Due le sfide ai rossoblù in programma la mattina, alle ore 11. Sono quelle che vedranno impegnate l’Under 14 di mister Lorenzo Magi sul rettangolo verde di Gatteo e l’Under 13 di mister Massimo Finotti al “Romeo Neri”.

Nello scusarsi con le famiglie dei propri tesserati e gli stessi ragazzi per i continui spostamenti degli orari e dei luoghi di allenamento, dovuti ai lavori di manutenzione del manto del “Romeo Neri” che si sono protratti oltre due settimane, il Rimini F. C. coglie l’occasione per ringraziare l’Accademia Riminicalcio VB per averci dato la possibilità di utilizzare le loro strutture e i loro campi.

Sergio Cingolani

Ufficio stampa Rimini F. C.