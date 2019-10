Per la CVM Moving Systems Montegridolfo subito una vittoria: 7-1 alla Virtus SS Assunta

Nella prima di campionato tutto in discesa per la formazione riminese del Montegridolfo che con un secco 7-1 sbriga subito la pratica con i romani neopronossi della Virtus SS Assunta.

Per la CVM unico punto concesso ai romani quello della sconfitta nel secondo singolo di Patregnani. Bene il resto della formazione che è già pronta ad affrontare per la seconda giornata in trasferta l’altra neopromossa romana il Castelverde, alle ore 14.30 di sabato 19 ottobre.

Questo lo score dell’incontro: Cvm Moving Systems vs Virtus Ss Assunta Mamanero 7-1 (61-38): Paolucci-Monaldi-Cappellacci vs Simeoni-Campea-Riccardi 8-4; Monaldi vs Riccardi 8-2; Patregnani vs Lazzarini 8-2; Patregnani vs Lazzarini 5-8; Monaldi (2° set Giuseppe Miloro)-Cappellacci vs Simeoni-Riccardi 8-5, 8-7; Paolucci (2° set Moretti)-Patregnani vs Campea-Lazzarini 8-3, 8-7, All. Cvm Moving Systems Edo Valentini Mattioli, All. Virtus SS Assunta Vladimiro Orfei.

Questi gli altri risultati di Serie A (girone 1 – prima giornata): Cagliari-Vigasio Villafranca 4-4; Enrico Millo-Rubierese 2-6; Caccialanza-Castelverde 6-2.

Classifica Serie A 2020 (girone 1): Caccialanza (Mi), Rubierese (Re), Cvm Moving Systems Montegridolfo 3; Cagliari, Vigasio Villafranca 1; Castelverde (Rm), Enrico Millo (Sa), Virtus SS Assunta (Rm) 0.

Classifica Serie A 2020 (girone 2): Monastier (Tv), Mosciano (Te), Montesanto 3; Aper (Pg)1; Montegranaro 1; Boville Marino, Fontespina, Città di Rende 0.

Prossimo turno (girone 1 – sabato 19/10): Castelverde-CVM Movign Systems; Virtus SS Assunta-Cagliari; Vigasio Villafranca-Salerno; Rubierese-Caccialanza.

Fabio Berardi