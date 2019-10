Per il Rimini.com seconda trasferta consecutiva: c’è il Balça

Terza giornata di Serie C1: il Rimini di Fabio Gasperoni si prepara alla seconda trasferta consecutiva, in cui i

biancorossi affronteranno il Balça Calcio a 5.

La partita, domani (sabato) pomeriggio al palazzetto dello sport di Baricella alle ore 18:00, sarà un importante test per i riminesi che dopo le prime due giornate di campionato ancora non sono riusciti smuovere la casella dei punti fatti. Bisogna ripartire dai positivi segnali messi in mostra sabato scorso contro il Gennarini, dove gli uomini di Gasperoni sono stati autori di una partita di alto livello. Purtroppo per il coach, però, la rosa non sarà ancora al completo, visto che se da una parte torna capitan Timpani – assente nelle prime due giornate – dall’altra mancheranno Moretti squalificato, Muratori e Giovanni Vitali.

Il ritorno di Davide Timpani è sicuramente una grandissima notizia per tutto l’ambiente biancorosso: grinta, esperienza, leadership, gol e talento al servizio del Rimini.com.

«Affrontiamo, dopo il Gennarini, un’altra squadra molto forte, che l’anno scorso ha fatto i playoff e che quest’anno si è parecchio rinforzata. L’anno scorso era andata bene con un pari in casa loro e una vittoria al Flaminio, speriamo quindi di poter raccogliere il primo risultato positivo di questa stagione già questo sabato» ha commentato Timpani in vista di domani.

E poi. «Dobbiamo continuare a crescere, partita dopo partita, dando seguito alla prestazione di Parma dopo la meno positiva sconfitta in casa alla prima giornata con il Baraccaluga. Ci siamo allenati molto bene in settimana e siamo pronti a vendere cara la pelle perché è necessario sbloccare la situazione punti in campionato, anche in vista del match della prossima giornata in cui affronteremo nel derby il Bellaria al Flaminio».

Riguardo all’attuale situazione di classifica, invece, Timpani non ci pensa, perché sa che la stagione è lunga è non è questo il momento per abbattersi. «Dobbiamo stare tranquilli, perché siamo solo all’inizio. Ovvio che partire immediatamente con l’handicap di due sconfitte consecutive non è il massimo, ma non dobbiamo fare inutili allarmismi perché c’è tutto il tempo per recuperare in classifica, continuando a crescere come gruppo tatticamente e mentalmente».

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com