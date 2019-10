Parcheggi abusivi negli stalli per disabili. Fioccano le multe

Sono ancora troppi gli automobilisti riminesi che parcheggiano negli stalli gialli riservati agli invalidi. Nel corso del 2019 la polizia locale di Rimini ha elevato 217 verbali, 37 in più dello scorso anno. A queste violazioni si aggiungono le 202 (47 in più del 2018) che riguardano “l’inosservanza delle prescrizioni nell’uso delle strutture per invalidi”, ovvero quando il posto auto direttamente assegnato dal Comune al disabile in prossimità dell’abitazione o del luogo di lavoro, viene occupato da un’altra persona disabile, anche se provvista di regolare contrassegno. Sono tre invece i verbali in cui sono state riscontrate incongruenze: autorizzazioni non reali o fotocopie di contrassegni regolari ma concessi a familiari o conoscenti e usati in maniera irregolare. Lo scorso anno fu “beccato” solo un furbetto.

“Si tratta di un’attività di prevenzione e di contrasto – spiega l’assessore Jamil Sadegholvaad –, che la Polizia Locale di Rimini porta avanti con regolarità e intransigenza, a garanzia della mobilità di tutte quelle persone disabili, aventi deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Un’attività che continueremo a portare avanti con sistematicità e rigore assoluto. La città di Rimini è di tutti, non dei furbi e dei furbetti”.

È bene ricordare che l’autorizzazione speciale viene rilasciata, previa accertamento medico, dal Comune di residenza, è valida ed utilizzabile su tutto il territorio nazionale come disciplina il Codice della Strada e il regolamento di esecuzione. Il tagliando con il simbolo grafico della disabilità permette di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.