Operazione Calypso. Rinaldis: soddisfazione per chi è corretto

“Siamo pienamente vicini agliorgani ispettivi. Un’indagine che dà finalmente soddisfazione a chi si comporta correttamente”: così commenta la presidente dell’associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis l’operazione della Guardia di Finanza nei confronti di una famiglia di albergatori accusata di evasione e frode (vedi notizia). La Rinaldis ricorda come quella famiglia già ai tempi del Prefetto Palomba fosse finita sul tavolo della Prefettura tra quelle segnalate per comportamenti “borderline”. “E’ uno stile di azienda che non fa parte del nostro territorio”. Indagini che adesso “hanno indicatori che aiutano a individuare questi comportamenti” e che sono importanti perché quello che è successo “non è solo un danno per gli alberghi, ma per tutta la collettività”.



