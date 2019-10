Nel Torneo ITF Junior Tour di Bari centrano gli ottavi Bravetti, La Cava e Artimedi

Hanno calato il tris vincente i giovani della San Marino Tennis Academy nella seconda giornata di incontri del tabellone principale della “Apulian Tennis Cup”, nuovo torneo internazionale Itf Junior Tour di Bari (Grade 5), in svolgimento sui campi in cemento della New Country Tennis Academy.

In particolare Diego Bravetti, dopo il successo sul campione italiano Under 16 Pietro Pampanin, ha superato per 6-3 6-3 l’austriaco Stephan Kortenhof, quinto favorito del seeding: il forlivese si gioca l’ingresso nei quarti con

Riccardo Tomassetti.

Bene anche il 16enne Ivan La Cava, che ha sconfitto in rimonta, per 2-6 7-6 (3) 6-4, il tedesco Oliver Olsson, numero 8 del seeding. Ora sulla sua strada c’è il vincente tra Jacopo Denitto (qualificato) e Benito Massacri, decima testa di serie.

In bella evidenza anche Andrea Maria Artimedi, altra giocatrice della San Marino Tennis Academy, che in quanto sesta testa di serie è entrata in scena direttamente al secondo turno regolando 6-1 7-5 Lucrezia Sebastiani, ripescata come lucky loser. Negli ottavi l’allieva di Giorgio Galimberti affronta la polacca Magdalena Swiercczynska, numero 9 del tabellone.

Ufficio stampa San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti

Alessandro Giuliani