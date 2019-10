Montecopiolo e Sassofeltrio. Lega e FI: pagina vergognosa

Dopo 12 anni Montecopiolo e Sassofeltrio aspettano ancora l’ingresso in Emilia Romagna. Dopo l’ennesimo rinvio al Senato, il senatore di Forza Italia Antonio Barboni ha fatto il punto della situazione ai microfoni della trasmissione di Icaro Tempo Reale.

“L’asse Pd-M5s tiene in ostaggio il sogno degli abitanti di Montecopiolo e Sassofeltrio”.

Così l’onorevole Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, e il segretario provinciale del Carroccio riminese, Bruno Galli, commentano la decisione assunta ieri in Senato di far slittare per l’ennesima volta l’esame del disegno di legge, già approvato dalla Camera, che sancisce il passaggio alla regione Emilia-Romagna dei due comuni marchigiani. Secondo i due “non ci sono ragioni plausibili per rinviare nuovamente l’esame del disegno di legge. Avremmo potuto comprendere una scelta di questo tipo se si fossero palesati motivi lampanti e condivisibili ma non è così”.

“Una pagina vergognosa della nostra storia” così la bolla invece il commissario provinciale di Forza Italia Giulio Mignani. “Nel 2007, dodici anni fa, i Cittadini si sono espressi chiaramente, chiedendo di divenire parte della Romagna e della Provincia di Rimini – scrive –. Attenzione: non lo hanno fatto per questioni economiche ma storiche e logistiche. I Cittadini hanno scelto e il PD deve arrendersi”. Mignani cita alcuni dei motivi addotti per il rinvio: “molti cittadini che hanno votato sono ormai defunti e molti altri oggi sono maggiorenni e potrebbero votare: quindi non bisogna rispettare la volontà popolare.” Ma, prosegue, se i risultati elettorali “sono invecchiati inutilmente la colpa è della politica non dei cittadini”. “Sarebbe più onesto da parte del PD – conclude – dire che la pratica viene ostacolata per motivi politici, per prima la vicinanza con la scadenza elettorale delle Elezioni Regionali”.