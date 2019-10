Lista Cecchetto, nessuna rottura interna

Dopo voci riguardanti una possibile rottura interna alla Lista Ceccheto, sono gli stessi membri a fare chiarezza, precisando che “non vogliamo ragionare ancora con gli stereotipi destra e sinistra. La filosofia della Lista Civica di Claudio Cecchetto è ben diversa, ci siamo candidati per governare la città con criteri moderni ed innovativi, e i numerosi misanesi che ci hanno votato lo sanno. Chi vuole portare avanti esclusivamente i propri pensieri o quelli dei propri (presunti) simpatizzanti e non quelli di tutti i 2.490 che hanno scelto la nostra Lista civica ‘W Misano Viva – Claudio Cecchetto Sindaco’ può abbandonare il nostro gruppo. I regolamenti glielo consentono”.

Internamente alla Lista quindi non c’è nessuna rottura: “Ci sono stati gli incontri post elezioni e ci siamo visti per discutere sull’operatività futura. Poco prima del consiglio del 26 settembre abbiamo anche iniziato il lavoro suddividendoci per sottogruppi. Questo purtroppo Guagneli non lo sa perché si è alzato (mentre una delle coordinatrici parlava) dicendo polemicamente che avrebbe tolto il disturbo Noi vogliamo continuare a rappresentare i nostri 2.490 elettori. Il 26 Maggio stavamo votando il sindaco e non il consigliere comunale preferito. Un gruppo dovrebbe restare coeso per un progetto e un fine comune e condiviso, così come si è presentato nel periodo preelettorale. Giovedì 26 settembre nessuno è andato in consiglio comunale ad alzare solo la mano per votare. La nostra concezione di fare politica è differente, siamo “lista civica”, non condividiamo i meccanismi e i tatticismi dei movimenti politici e ragioniamo in maniera differente, distaccata e concreta”.

E ancora: “Come ha espresso molto bene il nostro leader, noi non vogliamo schierarci ‘contro’ nessuno. Vogliamo essere propositivi per il bene del nostro territorio, per le persone che ci hanno votato e non, auspicando ad una reale e leale collaborazione che per tutti sarebbe la soluzione migliore. Questo è il ruolo dei consiglieri! Inoltre, per concludere, due parole a chi ancora critica in modo sterile il comportamento del nostro leader. Claudio Cecchetto è un imprenditore, un produttore discografico, un conduttore televisivo, un talent scout e non il solito politicante. Chi si aspetta da lui mosse tipiche dei partiti o movimenti politici non conosce gli ultimi 40 anni di storia della comunicazione e del costume in Italia. Il sindaco e la maggioranza dovrebbero considerarlo un privilegio e un’opportunità avere tra i banchi del consiglio comunale una persona popolare come Cecchetto. La maggioranza potrebbe provare ad intentare una collaborazione con il fine di portare a Misano un valore aggiunto di cui tutti forse abbiamo bisogno“.

E questo il pensiero comune e unanime avallato dai membri Sara Savoretti, Laura Rambelli, Diego Pensalfini, Simone Migani, Paolo Casadei, Massimo Mignani, Marica Maggiotti, Giorgio Magi, Henrich Nobili, Ivano Bonetti, Jessica Casalboni e Francesca Armanni.