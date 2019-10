Lidl e Comet: nuove aperture sulla Statale 16

Due nuove, grandi aperture sulla Statale 16, a Rimini. Giovedì 3 ottobre inaugura il supermercato Lidl in via Flaminia 387, dove prima sorgeva l’Ingrande.

Il nuovo edificio, completamente a vetri, dispone anche di un parcheggio auto di 150 metri quadri. Questo sarà il secondo punto vendita Lidl a Rimini, dopo quello in via Tristano ed Isotta.

A breve, probabilmente entro un paio di settimane, aprirà anche il nuovo concept store Comet, in via Flaminia 281. Una nuova struttura commerciale di 6mila metri quadri di cui 3.200 di vendita al dettaglio e 2.800 di commercio all’ingrosso. In questo modo si creerà una sinergia tra i settori dell’elettronica da consumo e la vendita all’ingrosso di materiale civile ed industriale. Anche in questo caso, la nuova Comet offrirà ai suoi clienti un ampio parcheggio. Con la nascita del nuovo concept store, chiuderà i battenti la Comet di via Nuova Circonvallazione, che ha lanciato una campagna sconti in previsione dell’imminente trasferimento.

E sempre in via Flaminia, il McDonald’s si rifà il look. Da ieri fino a venerdì 4 ottobre rimarrà chiuso per ristrutturazione.