L'albero della droga. Arrestato in un controllo al parco

Agli agenti della Polizia di Stato impegnati martedì intorno alle 17 in un controllo al parco Marecchia non è passato inosservato l’andirivieni da un uomo tra la panchina dove era seduto con due ragazze e un vicino albero. Al momento del controllo ha cercato di nascondere i resti di una sigaretta artigianale tra gli avanzi del cibo, ma gli agenti hanno proseguito nel controllo e hanno trovato in un varco nell’albero un sacchetto con altri sacchetti di cellophane più piccoli contenenti dosi di marijuana per un totale di circa 30 grammi. L’uomo, un gambiano 32enne regolare sul territorio, è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Le due ragazze, entrambe straniere, hanno detto che l’uomo era solito cedere droga a titolo gratuito, ma ai termini di legge sempre di cessione si tratta.