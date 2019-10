La scuola eco. Borracce per tutti gli alunni di Cattolica

Per tutti gli alunni dello scuole di Cattolica una borraccia in tritan, per evitare l’inutile spreco delle bottigliette di plastica. A regalarla ai bambini, ma anche agli insegnanti e ai collaboratori scolastici, l’amministrazione comunale. In totale ne sono in distribuzione 1170. Questa mattina il Sindaco Mariano Gennari, si è recato alla Scuola Repubblica per la consegna. Un momento simbolico in rappresentanza dell’iniziativa che sta coinvolgendo tutti i plessi cittadini.

Nelle scorse settimane erano stati installati nelle scuole i distributori di acqua microfiltrata dove potranno essere riempite le borracce. Il comune ha stimato che, con le oltre mille bottigliette in tritan date agli studenti si eviterà l’emissione di circa 2 tonnellate di CO2 ed il consumo di 10 tonnellate di plastica per anno scolastico.

“I giovani del mondo intero stanno manifestando per l’ambiente, per il loro futuro. Tutti abbiamo presente – ha detto ai ragazzini il Sindaco Mariano Gennari – quelle grandi isole di plastica in mare. So che le vostre insegnanti ve ne parlano e vi sensibilizzano su questi temi. Anche se il nostro impegno può sembrare piccolo dobbiamo

convincerci che le azioni locali possono riuscire ad avere un impatto globale”.