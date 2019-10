La preghiera per la Siria sul sagrato del Duomo

Come annunciato, come segno di vicinanza della Diocesi di Rimini alle popolazioni siriane, al termine della S. Messa in Basilica Cattedrale, a Rimini, il Vescovo mons. Francesco Lambiasi ha guidato una breve preghiera sul sagrato del Tempio Malatestiano, riprendendo anche alcune parole pronunciate da Papa Francesco nell’Angelus di domenica. I fedeli hanno acceso in segno di solidarietà le luci che sono state loro donate.