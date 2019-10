Incidente in via Cà Baldo a Montegridolfo

Incidente poco prima delle 8 di oggi in via Cà Baldo a Montegridolfo, dove un auto, forse a causa delle avverse condizioni meteo, è finita in un fosso a bordo strada. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti con ambulanza e auto medicalizzata, la polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco del distaccamento di Cattolica che hanno assistito il personale sanitario per estrarre una persona rimasta ferita all’ interno dell’ autovettura. La squadra di vigili del fuoco ha provveduto anche alla messa in sicurezza del mezzo alimentato a GPL.