Incidente a Santarcangelo: quattro mezzi coinvolti e traffico bloccato

Traffico bloccato da 30 a 60 minuti in via Trasversale Marecchia, all’incrocio con via Pallada, per un incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle 16.30, che ha coinvolto quattro mezzi. Gli agenti di polizia Locale, che stanno svolgendo i rilievi di rito, hanno deviato la circolazione in via Savina per chi arriva da Santarcangelo. Al momento non risultano feriti gravi.