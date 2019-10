Inchiesta Tecnopolo. La Lega interroga in Regione

Arriva in Regione l’inchiesta riminese sugli appalti del Tecnopolo. Con un intervento congiunto la candidata della Lega alle prossime regionali Lucia Borgonzoni e il consigliere Massimiliano Pompignoli dichiarano: “L’indagine condotta dalla GDF di Rimini ha disvelato un sistema di appalti inquinato e probabili intromissioni nella scelta dei contraenti, in totale spregio della normativa di settore”. Nello specifico la Lega depositerà a breve un’interrogazione, in merito all’ “erogazione di quasi un milione e mezzo di euro da parte della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione del Tecnopolo, ben sapendo che la Polizia Giudiziaria stava conducendo delle indagini proprio sulle procedure di collaudo della struttura riminese. Se esista o meno un ‘sistema Rimini’ riconducibile al circuito degli appalti, sarà in sede processuale che se ne discuterà con cognizione di causa. Ma oltre ai fatti di rilevanza penale è da stigmatizzare l’atteggiamento della maggioranza politica riminese che, invece di fare chiarezza ed accertare la fondatezza delle indagini, ha tentato di eludere il dibattito, sminuendo la portata della vicenda. Il procedimento in corso evidenzia a nostro avviso la responsabilità politica del Sindaco di Rimini, che non si è mai dissociato dall’operato del proprio capo-gabinetto Sergio Funelli e da quello di Mirco Ragazzi, esponente di spicco della sinistra modenese”.