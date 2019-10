Imprenditore per la "Memoria". La storia di Flavio

tra le realtà che sostengono i viaggi e le attività di educazione alla memoria portate avanti dal comune di Rimini c’è Alterecho. Il motivo lo spiega Flavio Migani titolare di Alterecho srl

“Nei primi anni 2000, mi capitò di essere presente a diversi incontri fatti con i testimoni – ricorda – Ero un semplice tecnico del suono e rimasi sconvolto dalle parole dei testimoni come Liliana Segre, Shlomo Venezia, Ida Marcheria – ogni volta quei racconti mi entravano dentro e ricordo che nonostante il palazzetto fosse gremito di studenti, si creava sempre un silenzio inspiegabile. Decisi di non essere solo uno che ascolta e, insieme a tutti i miei collaboratori, abbiamo iniziato a sostenere questa importante attività di memoria che viene svolta proprio nella nostra città, per i nostri figli. Sono pochi testimoni ancora vivi e sono molto avanti con l’età, è una fortuna straordinaria avere un progetto come questo che ogni anni viene proposto agli studenti, è un’attività da sostenere e promuovere affinché non si corra il rischio di cadere nell’oblio. I racconti della Shoah e il genocidio degli ebrei sono temi che a scuola ormai vengono trattati pochissimo ecco perché è importate che aziende come la nostra debbano continuare a sostenere questo progetto, per rinnovare anno dopo anno il ricordo nelle generazioni future.”

Tra le aziende che sostengono e contribuiscono al progetto, insieme ad Alterecho, Coop Alleanza 3.0, il Centro Studi Strategici e Giuridici Internazionali ‘AV & Partners’, Legacoop Romagna, Hera, che affiancano i partner istituzionali come Comune di Rimini, Regione Emilia – Romagna e l’Associazione ’ANPI di Rimini.

In questi giorni 48 studenti riminesi stanno partecipando ad visita studio a Varsavia e all’ex campo di concentramento e di sterminio di Lublino-Majdanek, in Polonia.