Il Team 80 Gabicce vince la V edizione del Memorial Paolo Benvenuti

È stato il Team 80 Gabicce ad aggiudicarsi la quinta edizione del Memorial Paolo Benvenuti di pallavolo, giocatosi domenica 6 ottobre a partire dalle 14 al Pala Casadei di Serravalle.

Il torneo, dedicato alla memoria del vicepresidente della Federazione Sammarinese Pallavolo nonché ex giocatore e allenatore della federazione, prematuramente scomparso il 16 aprile 2014, ha visto la partecipazione, oltre che delle marchigiane, della padrone di casa della Banca di San Marino e dell’Athena Rimini.

La formula del torneo prevedeva che in ogni partita si giocassero tre set obbligatori. Nella prima partita della giornata, la Banca di San Marino si è imposta per 2 a 1 sull’Athena Rimini (25/17 21/25 25/16) che poi ha perso, sempre per due set a uno, col Gabicce. Risultava così decisivo l’ultimo match fra gabiccesi e titane con le prime che si imponevano ancora per 2 a 1 (25/8 22/25 25/13).

“Nel terzo set con le marchigiane ho dato spazio a tutte le giocatrici ma il torneo mi è servito per testare la formazione base che affronterà l’ormai prossimo campionato si serie C. – Ha spiegato coach Wilson Renzi. – Nel complesso, sono piuttosto contento di come hanno giocato le ragazze. La squadra è andata bene in ricezione e abbastanza bene nella correlazione muro/difesa. Abbiamo tenuto e siamo state disciplinate nei contrattacchi. Abbiamo fatto fatica ad attaccare quando la squadra avversaria si disponeva in un certo modo in difesa ma, d’altronde, il gruppo è giovane e deve lavorare su certi aspetti relativi all’incisività su palla alta e alla manualità”.

La formazione base schierata da Renzi ha visto Ilaria Fiorucci giocare da opposta alla palleggiatrice Allegra Piscaglia. Chiara Parenti e Veronica Magi erano le schiacciatrici di posto 4. Rachele Stimac e Martina Muraccini le centrali mentre nel ruolo di libero Elisa Ridolfi e Alice Pasolini si sono alternate in ogni set .

Albo d’oro del Memorial Benvenuti

2015 – Falco San Giovanni in Marignano (M)

2016 – Nazionale sammarinese (F)

2017 – Beach & Park San Marino (F)

2018 – Nazionale sammarinese (F)

2019 – Team 80 Gabicce (F)

