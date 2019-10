Il sottopasso appena sistemato è già da risistemare

Da Stefano Benaglia, presidente della Pro Loco-Comitato Turistico di Viserbella, la segnalazione corredata da foto sulla situazione paradossale del sottopasso di via Genghini (di competenza delle ferrovie) tra la zona monte e mare della frazione: risistemato pochi mesi fa, presenta già evidenti segni di decadimento.

“Dopo neanche 10 mesi dalla fine dei lavori di sistemazione, il sottopasso di via Genghini inizia nuovamente a perdere i pezzi. Come potete vedere nelle foto sono evidenti delle crepe e addirittura alcuni pezzi sono già caduti. Ci chiediamo come sia possibile che dei lavori pubblici che sono costati soldi della comunità e hanno creato disagio alla circolazione per essere eseguiti, dopo neanche un anno siano già da rifare. Il nostro timore è quello di ritrovarci nel breve periodo nelle stesse condizioni di un anno fa, con una porta d’ingresso al mare completamente degradata e abbandonata alle intemperie. Chiediamo una risposta e un intervento di sistemazione che sia definitivo”.