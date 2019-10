Il Rimini.com si prepara al derby: al Flaminio arriva il Bellaria

Torna in campo il Rimini.com e lo fa nel derby contro il Bellaria, per la quarta giornata valida per il campionato di Serie C1, oggi (sabato) alle ore 15 al PalaFlaminio.

I biancorossi non provengono certo da un periodo positivo per quanto riguarda i punti fatti, visto che il tabellino recita ancora zero, ma le prestazioni della squadra di mister Gasperoni sono in evidente crescita nelle ultime giornate. Una partenza falsa quella della squadra riminese, ma che in realtà era preventivabile, date le numerose facce nuove presenti nel roster a disposizione del tecnico sammarinese.

Il derby di oggi con i vicini di casa del Bellaria è sempre una partita speciale, che porta con sé un carico emotivo e di aspettative diverso dalle altre partite, per quanto in palio ci siano tre punti come in tutte le altre occasioni. Ma questi tre punti avrebbero senza dubbio un peso diverso: non solo per via del fatto che l’avversario di giornata sia il Bellaria, ma anche e soprattutto a causa della necessità da parte dei biancorossi di iniziare a smuovere la propria classifica.

Questo il capitano dei biancorossi Timpani lo sa bene: «È una partita molto attesa da ambo le parti: ci si conosce, ci sono diversi ex ed è anche per questo che una sfida del genere è molto sentita. È un momento delicato ed è arrivato per noi il momento di invertire la rotta, ma non sarà facile. Loro vengono a casa nostra con entusiasmo, mentre noi siamo chiamati a dare una svolta».

Il Futsal Bellaria è una squadra di buon livello, che conosce la categoria e che, nonostante uno score non positivo in trasferta, nelle due giornate giocate sinora in casa è stata protagonista di due importanti vittorie contro dirette concorrenti alla salvezza, Forlì e Baraccaluga. «I segnali di miglioramento ci sono stati e sono evidenti sotto il punto di vista del gioco, ma mancano i punti. Loro, invece, stanno bene ed è anche per questo che abbiamo deciso di aggiungere un allenamento in settimana, rispetto a quelli normalmente programmati. Abbiamo così potuto lavorare meglio anche sull’aspetto fisico, e più in generale è stata un’ottima settimana in cui ci siamo allenati molto bene», ha commentato Timpani che poi ha proseguito: «Non abbiamo lasciato nulla al caso e sono certo che abbiamo tutte le carte giuste per fare una grande prestazione domani. È una sfida speciale e sicuramente conteranno tanto anche le energie mentali, oltre a quelle fisiche».

Il calendario delle partite dei biancorossi è stato, fra l’altro, piuttosto particolare, visto che martedì le due squadre si affronteranno nuovamente al Flaminio per l’ultimo match della fase a gironi della Coppa Emilia. Il match della settimana prossima, però, sarà completamente diverso, dato che sia il Rimini.com che il Bellaria sono già fuori dalla coppa. Ma ora testa all’impegno di oggi pomeriggio, che si prospetta ad altissimo coefficiente di difficoltà. Una partita che merita la migliore cornice di pubblico possibile.

Michelangelo Bachetti

Addetto stampa Calcio a Cinque Rimini.com