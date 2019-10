Il riminese Filippo Gregoroni al Mondiale di Equitazione di Angers

Il 21enne riminese Filippo Gregoroni tra i protagonisti annunciati del Mondiale di equitazione di Angers, in Francia.

L’elite mondiale del Concorso Completo sarà infatti di scena dal 17 al 20 ottobre al Parc Departemental de l’Isle Briand nel campionato del Mondo Fei-Wbfsh giovanile per cavalli di 6-7 anni.

Sono 109 i concorrenti, 42 cavalli di 6 anni e 67 cavalli di 7 anni, in rappresentanza di 22 Paesi. Gregoroni sarà in sella a Unnamed. Il cavaliere riminese è reduce dagli ottimi risultati ottenuti nel concorso polacco di Strezgom dove per la prima volta ha gareggiato in un quattro stelle, la massima categoria del completo.