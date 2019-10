Il ricordo che resta vivo. Inaugurata via Simoncelli

Tanta gente, appassionati di motociclismo e amici del Sic hanno voluto esserci questa mattina all’inaugurazione di Via Marco Simoncelli, arteria che circonda l’autodromo a est e che, oltre che durante le manifestazioni a Misano World Circuit, contribuirà a far defluire meglio il traffico quotidiano e a collegare il territorio. La nuova arteria stradale di 1,2 km scorre al fianco del circuito, connette via del Carro a via Tavoleto.

La sede stradale, a due corsie di marcia per le autovetture, è completata dalla pista ciclopedonale in corsia separata. L’intervento è stato realizzato per la maggior parte da Santamonica SpA dell’ambito della convenzione stipulata fra la proprietà dell’autodromo ed il Comune di Misano. Una parte dei lavori è stata realizzata da privati nell’ambito di un comparto artigianale. L’inaugurazione è stata salutata da una parata in moto.

Al taglio del nastro Paolo Simoncelli, accompagnato da Rossella, ha detto. “Ogni volta che accadono momenti come questi non riusciamo a trattenere l’emozione e ogni volta ci chiediamo cosa ha fatto Marco per godere di tutto questo affetto. Il rapporto con il Misano World Circuit è cresciuto nel tempo e si è fortificato. Siamo di fronte a persone squisite e questo connubio con l’Amministrazione Comunale ci riempie d’orgoglio. In questi momenti vorrei solo piangere ma si va avanti portandoci Marco con noi. Grazie a tutti voi”.

Oltre al Sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e al Presidente della Santamonica SpA Luca Colaiacovo, che hanno ricordato come l’arteria sia il frutto di una alleanza virtuosa che nell’interesse della comunità genera indotto economico e infrastrutture, anche il sindaco di Coriano Domenica Spinelli, il pilota Ducati Michele Pirro, il designer Aldo Drudi, il presidente del Nuovo Motoclub Renzo Pasolini Sergio Rastelli e il Presidente del Moto Club di Misano Giancarlo De Luca.