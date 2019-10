Il ministro Franceschini visita Castello e Teatro

Il Ministro ai beni culturali e al turismo, Dario Franceschini, a Rimini per l’evento Dems, oggi accompagnato dal Sindaco Andrea Gnassi ha fatto visita al Teatro Galli e all’area del castello, dove nel 2020 sorgerà il nuovo museo Fellini. “La cosa più bella è che ero stato qui due anni fa quando qui c’era ancora un cantiere. Vedere questo splendido teatro realizzato, vedere il castello, vedere i lavori per il museo Fellini, è il segno straordinario di un’Italia in movimento, che non si ferma, che concretizza la visione di una dimensione europea”. Proprio sulla celebrazione del centenario della nascita del regista, ha detto il Ministro: “Il 2020- sarà l’anno di Fellini, di Rimini, del genio italiano nel mondo. È un’occasione straordinaria di far conoscere il nostro paese, e per questo il governo sosterrà convintamente il comitato promotore e tutte le iniziative, come ha già sostenuto con entusiasmo la realizzazione del museo. La mostra su Federico Fellini che verrà inaugurata a Rimini a dicembre 2019 darà forza alla diffusione della Cultura Italiana nel panorama internazionale”.

Il sindaco Gnassi, nell’illustrare le caratteristiche uniche dell’opera, ha anche voluto sottolineare come in occasione del centenario toccherà diverse capitali d’Europa e del mondo una mostra su Fellini che vede la città di Rimini protagonista