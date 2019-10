Il Cattolica S.M. mastica amaro anche al "Calbi": vince il Giulianova (2-3)

CATTOLICA SM-REAL GIULIANOVA 2-3

IL TABELLINO

CATTOLICA (3-5-2): Aglietti; Berra, Gaiola, Guarin0; Fabbri (24’ st Croci), Pasquini, Stallone, Nsingi (10’ pt Bernardi), Som (29’ st Guglielmi); Rizzitelli (33’ st Merlonghi), Battistini (19’ st Cisse). A disp.: Aluigi, Barellini, Bernardi, Gasperoni, Cannoni. All.: Cascione.

REAL GIULIANOVA (4-3-3): Di Piero Fazzini, Moi, Diamoutene, Ferrini; Ramku, Cipriani, Di Paolo; Barlafante, Fioretti, Vitelli (14’ st Suriano). A disp.: Bifulco, Antonelli, Melandra, Dantonio, Gueye, Licka, Bardeggia, Balducci. All.: Del Grosso.

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro.

RETI: 7’ pt Fioretti (rig.), 21’ e 26’ pt Rizzitelli, 45’ pt Diamoutene, 20’ st Fioretti.

ESPULSO: 34’ st Rizzitelli (dalla panchina) , 44’ st Pasquini per doppia ammonizione.

AMMONITI: Pasquini, Guarino, Merlonghi.

NOTE: Spettatori: 500 circa. Corner: 6-6.

CRONACA E COMMENTO

Cascione conferma il modulo: 3-5-2, ma cambia diversi elementi. Del Grosso schiera i suoi con un 4-3-3. Dopo l’iniziale spinta dei padroni di casa, che battono due angoli nei primi cinque minuti, il Real Giulianova passa: Fioretti conquista un calcio di rigore (per fallo di Gaiola) e lo trasforma, spiazzando Aglietti. L’infortunio di Nsingi suggerisce a Cascione di cambiare modulo, con l’inserimento della punta Bernardi ed il passaggio al 3-4-1-2. Sono gli ospiti però a farsi preferire in questo frangente: al 18′ il destro di Vitelli è ribattuto da Aglietti, un minuto dopo Vitelli per Barlafante, che spara addosso al portiere giallorosso, divorandosi il raddoppio. Si sveglia allora il Cattolica, che pareggia al 21′ con Rizzitelli, abile ad avventarsi sul traversone basso di Som. E che al 26′ completa il ribaltone, ancora con Rizzitelli, che su una verticalizzazione di Pasquini si beve tutta la retroguardia ospite, compreso Di Piero, per poi depositare nella porta sguarnita. Ci vuole la rete di Diamoutene al 45′ perché il Giulianova rialzi la testa dopo l’uno-due dei romagnoli. Si va al riposo in perfetta parità.

E dopo neanche un giro di lancette della seconda frazione Bernardi fallisce la palla del nuovo vantaggio cattolichino. Battistini la mette anche dentro, dopo uno schema su punizione orchestrato da Stallone e Bernardi, ma il direttore di gara Cosseddu annulla per fuorigioco. Di Piero è bravo a dire no alla conclusione di Rizzitelli. Al 20′ arriva il gol decisivo: rimessa di Fazzini, ponte di Barlafante e tocco vincente di Fioretti. È il gol del 3-2 che decide la sfida. Il Cattolica chiude in dieci per l’espulsione di Pasquini (mentre Rizzitelli si fa espellere dalla panchina). Gaiola potrebbe riscrivere la storia del match, ma trova sulla sua strada un super Di Piero. In chiusura c’è tempo anche per un palo di Di Paolo. Finisce 2-3, prima vittoria esterna della stagione per il Giulianova. Per il Cattolica ancora un K.O. in casa.

IL DOPOGARA

L’intervista al tecnico del Cattolica S.M., Emmanuel Cascione, a cura di Mario Aratari: