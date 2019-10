Iago e Bruce cani antidroga nei parchi e nelle scuole

Prosegue il servizio delle unità cinofile della Polizia Locale per il decoro urbano nei parcheggio e nelle adiacenze delle scuole. Avviato a pieno regime questo nuovo servizio antidroga che, con continuità, viene organizzato grazie alle unità cinofile.

Era formata anche da Iago e Bruce la pattuglia di Polizia Locale che questa mattina ha svolto il servizio di prevenzione e repressione per il decoro urbano nei parchi e nelle adiacenze delle scuole di Rimini. I ‘poliziotti a quattro zampe’, con i loro addestratori-agenti di Polizia Locale, sono stati impegnati in un rastrellamento avvenuto nei giardini di Piazza Ferrari, nel parco Vittime delle Foibe, nei giardini Murri e nel parco Cervi, in un a fondamentale attività di controllo, iniziata con il suono della campanella delle scuole, e durata fino alla fine dell’orario scolastico.

Rinvenuti 3 grammi di marijuana grazie al prezioso fiuto dei cani, nascosto nelle feritoie delle mura romane del Parco Cervi. Durante il servizio è stata denunciata a piede libero una persona. Diversi veicoli controllati, tra cui 3 auto e 4 carovane appartenenti a persone nomadi, che stazionavano nell’area dell’ipermercato Le Befane, da cui venivano allontanate.

Bruce e Iago, affiancati dai più esperti Pablo e Thor, hanno ormai terminato il loro periodo di addestramento e, pur essendo ancora giovani, sono praticamente diventati agenti di polizia con piena operatività. Si tratta di un’attività che richiede uno specifico addestramento iniziale rivolto al cane e al conduttore, che ha cambiato drasticamente anche i metodi degli agenti operanti. Gli agenti a quattro zampe infatti, che stanno affiancando il personale della Polizia Locale, specie in alcuni contesti delicati, non solo rendono maggiormente efficace i controlli, ma elevano anche il livello di protezione delle donne e degli uomini impegnati nei servizi più difficili.