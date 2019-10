GlobeSailor. In vacanza in barca coi professionisti del noleggio online

Una vacanza in barca a vela organizzata in tutti i suoi aspetti con la competenza e l’affidabilità dei professionisti internazionali del noleggio online.

Dal 2008 è possibile con GlobeSailor, società francese con sede a Parigi che con i suoi 25.000 clienti che imbarcano ogni anno è leader mondiale nel noleggio online di barche. Una vacanza per tutto l’anno grazie a una rete di 40 collaboratori di 15 nazionalità e alla varietà di oltre 180 destinazioni: il Mediterraneo con Grecia, Croazia, Italia, Francia, Baleari ma anche Caraibi, Seychelles, Polinesia e Thailandia.

GlobeSailor propone un servizio completo come agenzia turistica dedicata al mare, sia per chi è esperto di navigazione sia per chi non è ha esperienza ma, grazie a equipaggi qualificati, il mare vuole viverlo a 360 gradi come dimensione di viaggio e vacanza: noleggi catamarani con o senza equipaggio, noleggio barche a vela, barche a motore e yacht di lusso e noleggi alla cabina.

Con una semplice ricerca sul sito (tradotto nelle sette principali lingue tra le quali l’italiano) si può trovare l’offerta per i propri gusti e le proprie tasche comparando i prezzi di oltre diecimila barche in tutto il mondo e la garanzia di tutti i criteri di manutenzione e comfort. GlobeSailor lavora esclusivamente con società di charter professioniste di tutto il mondo e non con armatori privati, visitando direttamente e costantemente i propri partner. Il preventivo arriva nel giro di 24 ore. GlobeSailor tratta direttamente le condizioni con i propri partner, con il miglior prezzo garantito e offerte speciali come early booking e Last Minute.

Ogni cliente GlobeSailor ha un’assistenza personalizzata con un proprio referente commerciale. E con un vero servizio di conciergerie online per le diverse esigenze durante il viaggio: dall’assistenza per le pratiche burocratiche alla prenotazione di locali nelle tappe di approdo o di una cena da gustare a bordo. L’acconto si paga in tutta sicurezza con carta di credito o tramite bonifico e resta bloccato in un conto GlobeSailor fino alla firma del contratto. Un’attività in costante crescita e affiancata da partner importanti: BPI France, Banque Publique d’Investissement, ha scelto di diventare socia di GlobeSailor investendo 800.000 euro dal suo fondo dedicato al turismo.

GlobeSailor partecipa a Saloni internazionali e al Salone di Parigi insieme alla FIN, federazione nautica francese. E presta anche molta attenzione alle opinioni dei propri clienti: al termine di ogni crociera l’invito è a lasciare un commento, e sono oltre 5.000 quelli certificati consultabili sul sito di GlobeSailor.