Giada Russo tra le big ed Emma Zani alla Camera dei Deputati

Weekend intenso di appuntamenti per gli atleti del Circolo della Spada Rimini.

È da San Lazzaro di Savena (BO) che arriva la notizia più importante: Giada Russo si qualifica per la fase nazionale open di spada al suo primo anno nella categoria assoluta. Giada (classe 2005) riesce a centrare la prima qualificazione stagionale che le permetterà di partecipare alla prima prova open nazionale assoluta a Bastia Umbra. Sono 17 le qualificate in regione e arrendendosi solo nell’assalto per accedere alla finale a otto, la Russo ha conquistato il 15º posto che le permetterà di gareggiare nella gara di più alto prestigio insieme alle grandi della spada italiana assoluta. Questo è un risultato di grande rilievo per una così giovane atleta alla sua prima gara assoluta, che premiano l’impegno e la costanza di Giada e la maestra Caudarella. Appuntamento in programma il 19 ottobre, saranno presenti anche Emma Zani ed Edith Filippini per il fioretto.

Venerdì 27 settembre alle ore 11.00 sono stati assegnati tra gli scranni della nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati a Roma i premi per gli studenti/atleti. Emma Zani, atleta del Circolo della Spada Rimini, è stata premiata.

La prestigiosa ed autorevole sala ha accolto i premiati, le loro famiglie ed i rappresentanti di diverse istituzioni che hanno scelto di essere presenti ad un appuntamento che plaude a quanti sono riusciti a far convivere l’alto rendimento scolastico a quello in pedana.

A premiare gli studenti/atleti erano presenti il Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo, Andrea Abodi, il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Giorgio Scarso, il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, il componente del CdA “Sport e Salute” Spa, Francesco Landi. Testimonial della giornata Adriana Albini, professore di Patologia generale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia all’Università Bicocca di Milano e spadista Master già vincitrice delle medaglie di bronzo ai Campionati del Mondo Livorno 2018 e d’argento ai Campionati Europei 2015.

Tra i premiati, nelle varie sezioni, anche alcuni tra i più importanti atleti under 20 della scherma azzurra ed il bi-campione del Mondo ed argento olimpico a squadre a Rio 2016, Paolo Pizzo.

L’iniziativa, promossa per il secondo anno dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Federazione Italiana Scherma, prevede dei riconoscimenti diversificati per ciascuna categoria e per tipologia di percorso scolastico.

Per gli under 14, ad essere premiati sono stati coloro i quali hanno partecipato al Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” 2019 ed hanno superato l’esame di scuola media inferiore con il massimo del giudizio.