Garden: sabato 5 seminario su sport e medicina "low dose"

Novità assoluta al Garden che, seguendo la sua mission, che consiste nel promuovere un’attività fisica sempre più orientata al benessere e alla prevenzione delle malattie, dà il via a una serie di incontri formativi con specialisti del settore. Il primo incontro in calendario è il seminario dal titolo “Nuovi scenari nella gestione dell’allenamento e della performance nello sportivo”, in programma il prossimo 5 ottobre dalle 9 alle 13, a cura del Dottor Carlo Massullo e organizzato dal Garden in partnership con GUNA, azienda farmaceutica leader italiana nella medicina low-dose.

Il Dottor Massullo, Medico Chirurgo Specialista in Medicina dello Sport ed ex Campione Olimpico di Pentathlon Moderno, terrà un seminario tecnico, patrocinato dal CONI sezione di Rimini e da ANIF – Associazione Nazionale Impianti Fitness, rivolto a laureati in scienze motorie, nutrizionisti, medici, biologi, approfondendo tematiche quali la preparazione biologica dell’atleta, il potenziamento muscolare naturale, l’acidosi lattica e la regolazione acido-base.

“L’obiettivo formativo – ha dichiarato il Dott. Massullo – è fornire gli strumenti e le conoscenze più all’avanguardia per mettere l’organismo dell’atleta nelle condizioni ideali per il mantenimento del proprio equilibrio omeostatico nelle prestazioni sportive, contrastando, ad esempio, l’acidosi tissutale attraverso il riequilibrio acido-base, fornendo substrati quali oligoelementi e minerali utili al riequilibrio minerale e metabolico, antagonizzando i processi infiammatori e degenerativi cronici e, infine, proteggendo la massa muscolare attraverso un’appropriata integrazione aminoacidica”.

In questa occasione verrà illustrato l’efficace contributo della medicina low dose nel contrasto all’infiammazione cronica di bassa intensità, per la quale oggi si ricorre generalmente all’uso prolungato di farmaci studiati per l’utilizzo in acuto (ad esempio i FANS). Negli ultimi anni, invece, la ricerca di base e clinica ha contribuito a chiarire il meccanismo d’azione biologico dei bassi dosaggi, evidenziando l’efficacia e la sicurezza di questo approccio farmacologico per la modulazione della risposta infiammatoria, specialmente nelle situazioni di Infiammazione Cronica di Bassa Intensità, senza gli effetti collaterali tipici del trattamento con farmaci tradizionali.

Matteo Ortalli

Ufficio Stampa Polisportiva Garden