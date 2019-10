Fusione comuni. Croatti (M5S): integrati i fondi

“Nel collegato fiscale verrà sciolto una volta per tutte il nodo della fusione dei comuni“. Lo spiegano il senatore del M5S Marco Croatti, la consigliera regionale Raffaella Sensoli e la consigliera comunale di Montescudo-Monte Colombo Shelina Marsetti. “Come noto – dicono –, i fondi fino ad oggi stanziati erano largamente inferiori a quelli promessi per garantire la quantità e la qualità dei servizi pubblici territoriali ai cittadini. Per dare forza ad un processo in cui crediamo profondamente, allora, era necessario un rifinanziamento, ed è quello che abbiamo ottenuto dopo poche settimane dalla nascita del nuovo governo. Fondere i comuni più piccoli – proseguono –, finanziando i nuovi enti con le risorse adeguate, è semplice buon senso, che porta non solo più efficacia nell’azione amministrativa, ma anche più efficienza di spesa, tanto più urgente in una fase storica difficile per la nostra finanza pubblica”.

Ancora mancano i dettagli sui nuovi stanziamenti. “Vigileremo per evitare sorprese di qualsiasi natura” affermano i tre esponenti pentastellati.

“Questo provvedimento – concludono Croatti, Sensoli e Marsetti – interessa direttamente la nostra regione. Dal 2014 ad oggi, in Emilia-Romagna sono state infatti approvate 13 fusioni di comuni e sono già tutte operative. Nella provincia di Rimini questo rifinanziamento riguarderà in particolare i comuni di Montescudo- Monte Colombo e Poggio Torriana. È dunque una notizia estremamente importante per il nostro territorio”.