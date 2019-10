Duemila studenti per i WeFree Days a San patrignano

Tornano a San Patrignano i WeFree Days, evento centrale del progetto WeFree. in programma martedì e mercoledì 8 e 9 ottobre in comunità. Gli oltre 2000 studenti provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, assisteranno agli spettacoli di prevenzione della comunità, incontrando il mondo delle istituzioni, realtà sociali provenienti da tutta Italia e personaggi dello spettacolo e dello sport.

Durante le due mattinate, fra le attività dedicate agli studenti sono in programma gli spettacoli di prevenzione “Ragazzi Permale”, “Lo Specchio” e “BackUp” che San Patrignano durante l’anno scolastico porta nei teatri di tutta Italia. Sul palco alcuni ragazzi della comunità racconteranno la loro esperienza con l’obiettivo di sensibilizzare gli studenti sul tema dipendenze e stili di vita a rischio. Nel pomeriggio avranno poi modo di mettersi alla prova nei workshop e laboratori ideati e tenuti dai ragazzi di San Patrignano volti a far scoprire agli studenti l’importanza della cura di sé e dell’ambiente.

Nel pomeriggio dei due giorni gli studenti potranno confrontarsi con personaggi che hanno riscattato le loro vite e che si sono affermati nei rispettivi campi professionali. L’8 ottobre incontreranno Bruno Taioli, skater italo-brasiliano, Alberto Meroni, autore del libro “Scoprirsi Down”, Gabriele Monti, attore ex ospite del Centro Minori di San Patrignano. Si parlerà delnuovo libro “Sottovoci”, edito da Mondadori con i racconti finalisti del Premio Campiello per San Patrignano. Il 9 ottobre avranno invece la possibilità di incontrare Massimiliano Sechi, nato senza braccia e senza gambe, oggi campione mondiale di giochi elettronici, Simona Ventura, conduttrice tv, Simone Finetti, giovane chef ha partecipato a MasterChef Italia e a MasterChef All Stars e Didi Gnocchi, documentarista e fondatrice di 3D Produzioni.

Mercoledì 9 ottobre, si terrà il forum “Lotta alla tossicodipendenza: ritorno al passato o nuove sfide?”. Se negli Stati Uniti si registra una vera e propria epidemia dovuta agli oppiacei, anche in Italia – spiega la Comunità – si assiste a un incremento di overdose dovuto a eroina e oppioidi sintetici, specie fra i giovanissimi. Si parlerà di questo nuovo fenomeno, per capire quali possono essere le soluzioni e quale contributo possono offrire le comunità. Parteciperanno Antonio Boschini, vicepresidente Comunità San Patrignano, Franco Gabrielli, Capo della Polizia italiana, direttore generale della pubblica sicurezza, Mario Pollo, professore di Pedagogia Generale e Sociale e di Psicologia delle dipendenze dell’Università Lumsa di Roma, John Avery, MD Director of Addiction Psychiatry; Assistant Professor of Clinical Psychiatry, Weill Cornell Medical College; New York-Presbyterian Hospital, Enrico Coppola, presidente dell’Associazione Genitori Antidroga di Bergamo. A moderare Viviana Daloiso, giornalista di Avvenire.

L’evento gode dell’Alto Patronato della Repubblica, del patrocinio della regione Emilia Romagna e del Comune di Rimini, ed è realizzato grazie al sostegno di Conad e con la media partnership di QN – Poligrafici editoriali.

wefree.it