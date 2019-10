Dopo il caldo ore contate per l'"ottobrata"

Gente in costume da bagno per una tintarella fuori stagione e qualcuno anche in acqua. Ma lo scenario, tipico da “ottobrata” con vento caldo e massime intorno ai 25-26 gradi, è già destinato a cambiare. La nuvolosità è in aumento già nel corso del pomeriggio e in serata saranno possibili deboli precipitazioni. Già da mercoledì il cielo dovrebbe tornare sereno o poco nuvoloso ma con massime decisamente più contenute, intorno ai 21-22 gradi.

Le previsioni di Arpae e Aeronautica Militare.