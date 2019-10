Don Oreste: si chiude il processo diocesano per la beatificazione

Il Vescovo Francesco ha dato l’annuncio al termine della preghiera per la pace in Siria sul sagrato del Duomo nel giorno di San Gaudenzo. “Il 23 novembre – ha detto Monsignor Lambiasi suscitando un moto di gioia tra i tanti fedeli presenti – in Basilica Cattedrale si chiuderà la fase diocesana del processo per la beatificazione del servo di Dio don Oreste Benzi“. Il Vescovo ha dato la notizia subito dopo aver ricordato la prossima beatificazione di Sandra Sabattini, per cui a breve sarà decisa la data.

La causa per don Oreste era stata avviata l’8 Aprile 2014 e da quel momento è stato possibile chiamare don Oreste con il titolo “Servo di Dio”.