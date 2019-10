Dati turismo. Caldari: obiettivo è lavorare sulla qualità

“Non ci appassiona il dibattito sul più uno e meno uno ma il nostro obiettivo è continuare a lavorare sulla qualità sia dell’offerta che del target da intercettare”. Così l’assessore al turismo di Riccione, Stefano Caldari, commenta i dati turistici dei primi otto mesi dell’anno che hanno visto per la Perla Verde una sostanziale tenuta ma con un calo di presenze nel mese di agosto.

“Tutte le analisi pubblicate in questi mesi – analizza l’assessore – raccontano di una crisi generale del settore, con ombrelloni chiusi in piena estate dalla Versilia alla Sardegna alla Puglia, con picchi negativi a due cifre, come conferma il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, che evidenzia “le difficoltà di leggere il quadro complessivo, con cifre discordanti anche nella stessa località”. La tendenza a spalmare le ferie in diversi periodi dell’anno, con vacanze sempre più brevi, una scelta più ampia di destinazioni rispetto al recente passato, la richiesta di servizi ed esperienze all’altezza del viaggiatore contemporaneo sono tra gli elementi principali da tener ben presente per affrontare un ragionamento serio sul nostro modello turistico e su una destinazione come la riviera”.

Caldari conferma l’intenzione di Riccione di continuare ad investire sulla qualità e di supportare gli operatori che desiderano proseguire sulla strada dell’innovazione e della riqualificazione del prodotto.

“Già nei giorni scorsi – prosegue – ho avviato il confronto con le categorie economiche e i club di prodotto, è costante e costruttivo il dialogo con l’Aeroporto Fellini e ho intrapreso il percorso per attivare partnership e progetti sui mercati esteri di riferimento con azioni che non si limitino alla presenza nelle fiere di settore ma siano maggiormente attrattive, originali e finalizzate a target definiti”. Proprio il mercato estero è infatti una delle note dolenti di Riccione: i turisti da oltreconfine risultano in calo e valgono appena il 15% delle presenze turistiche (a Rimini sfiorano il 30 e la media provinciale è del 22)