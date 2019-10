Dany Riccione, vittoria di forza e carattere a Cesena

CESENA BASKET-DANY DOLPHINS RICCIONE 92-97 d1ts

IL TABELLINO

CESENA: Montalti 7, Guidi 7, Ravaioli 16, Zoboli 20, Monticelli 20, Rossi 10, Dini, Vandelli, Babbini 3, Pezzi, Sanzani 9, Gennari. All. Ruggeri.

DANY RICCIONE: Amadori 27, Sartini, Tardini, Bomba 5, Zanotti 18, Gardini 19, Serafini, De Martin 14, Mazzotti 11, Stefani 3. All. Ferro.

ARBITRI: Boudrika di Massa Lombarda e Rossi di Castrocaro.

Parziali: 16-23, 37-49, 59-68, 83-83.

CRONACA E COMMENTO

La Dany Riccione si regala il derby di Cesena (92-97 d1ts), fa due su due in campionato e si gode la miglior partenza stagionale degli ultimi anni. È stata una vittoria thrilling quella maturata sul parquet della palestra Ippodromo, perché ci è voluto un tempo supplementare per mettere la firma in calce a una gara condotta in maniera netta e meritata per oltre tre quarti dai ragazzi di coach Maurizio Ferro, sempre avanti praticamente fin dalla palla a due. Gli infortuni occorsi a Bomba e Mazzotti accorciano però pericolosamente le rotazioni e i Dolphins arrivano al traguardo stremati e beffati sottoforma di overtime, poi vinto stoicamente dai biancazzurri.

Riccione prende subito un discreto vantaggio alla prima sirena (16-23) continuando poi a giocare un gran basket anche nella seconda frazione in cui il gap sui padroni di casa si allunga fino al +12 all’intervallo lungo. La situazione non cambia nemmeno alla terza sirena (59-68) e la Dany continua a veleggiare sul +10 anche dopo 3 minuti dell’ultimo quarto ma è lì che Cesena approfitta del calo fisico e mentale dei Dolphins per rientrare sull’80-80. Ultimi secondi al cardiopalmo. I liberi di De Martin e Amadori portano Riccione sul +3 a 21 secondi dalla fine ma sul tiro della disperazione di Ravaioli viene pescato un fallo che porta ai tre liberi del pareggio. De Martin ha

l’ultimo tiro e il pallone esce beffardamente portando tutti all’overtime. A un minuto dalla fine è ancora parità (89-89) ma ci pensa il nuovo arrivato Nicola Gardini (19 punti per il play classe 2003) a spezzare in due partita con un’azione da 4 punti (bomba e fallo) consegnando ai suoi il vantaggio decisivo. Alla fine la Dany mette ben 5 uomini in doppia cifra con Amadori top scorer a quota 27 a autore di una prova maiuscola (4/6 da due, 4/9 da tre e 7/8 dalla lunetta).

Prossimo impegno ancora in trasferta, stavolta a Imola, venerdì alle ore 21.