Danilo Dimonte si presenta ai tifosi della Santarcangiolese Basket

Danilo Dimonte, playmaker del 1999 di 180 cm proveniente da Bernalda (Matera), è l’ultimo acquisto della Santarcangiolese Basket. Lo abbiamo intervistato in vista della trasferta di Borgo Panigale di Sabato prossimo contro l’Atletico Basket.

Danilo, si presenti ai santarcangiolesi e ci racconti qualcosa di lei riguardo la sua carriera e le sue caratteristiche.

“Prima di tutto saluto i tifosi della Santarcangiolese, io gioco playmaker e la mia carriera cestistica è molto lunga praticamente sono nato con la palla in mano e questo sport è vita per me”.

Com’è avvenuto l’avvicinamento a Santarcangelo, conosceva già la squadra e l’ambiente?

“La squadra e l’ambiente sono nuovi per me, ma ho capito subito che tutto è nato per una passione che dura da anni e questo mi convince sempre di più a lottare per questi colori. Lo staff e la società lavora col cuore e questo è da rilevare perché oggi è difficile trovare queste realtà”.

Ci parli del prossimo impegno e più in generale della stagione e dei suoi compagni.

“La prossima partita è importante contro un avversario che viene da due sconfitte, perciò avrà il dente avvelenato. Abbiamo bisogno di risultati per proseguire al meglio, sappiamo che sarà dura ma stiamo lavorando in palestra per affrontare la gara. Con i miei nuovi compagni mi trovo molto bene, hanno voglia di vincere e di lavorare e questo è molto importante, siamo un gruppo molto forte dobbiamo solo dimostrarlo in campo. Forza Santarcangelo!”