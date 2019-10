Dal fascino della storia al profumo di cioccolato con bimbiarimini

Il meteo e i tanti appuntamenti ci regalano un weekend in cui annoiarsi è un termine sconosciuto. Ecco 5 eventi nella rubrica settimanale in collaborazione con Barbara Farkas (www.bimbiarimini.it) da vivere insieme con i propri bambini

1.

Ottobre si prepara ad accogliere la nuova edizione del Festival del Mondo Antico a Rimini, che si rivolge ai più giovani con attività inerenti il tema dell’edizione dal titolo “IL GENIO DEL FARE. Mestieri e talenti”.

Nei pomeriggi di sabato 12 e di domenica 13 sono tante le occasioni di cimentarsi con “mestieri e talenti” antichi e di avvicinarsi alle opere del Museo che li testimoniano. Il tutto all’insegna del gioco, della creatività e del divertimento, in una narrazione che non potrà prescindere dall’esperienza e dal coinvolgimento plurisensoriale.

Teatro di queste esperienze sono il Museo della Città e la Domus del Chirurgo e, come già accaduto nelle edizioni precedenti, il Museo del Territorio di Riccione che offre attività specifiche per i ragazzi.

Info e prenotazioni: 329 2103329. La partecipazione è gratuita.

2.

Un fine settimana dolcissimo, come vuole la tradizione di ottobre di Riccione. Qualità e artigianalità sono il filo conduttore di CiocoPaese che torna l’11, 12 e 13 ottobre in Corso Fratelli Cervi, nel cuore storico di Riccione per la sua 13esima edizione.

Le vie del quartiere sono invase ancora una volta da ciocostand, eventi a tema, laboratori e spettacoli e lungo la passeggiata si potranno degustare ed acquistare delizie al cioccolato nelle varianti impensabili, dagli abbinamenti più tradizionali a quelli più insoliti proposti dai Maestri cioccolatai provenienti da ogni parte d’Italia.

Dal mattino fino a sera il profumo del cioccolato accompagna questo fine settimana in un percorso ricco di eventi, appuntamenti musicali, incontri e laboratori.

Novità di quest’anno la partecipazione della squadra di calcio “Femminile Riccione”, nella giornata di sabato 12 ottobre, e la premiazione degli atleti della Società Sportiva di Beach Tennis Pura Vida in programma domenica 13 ottobre. Entrambi gli appuntamenti di carattere sportivo, che assieme alle atlete, porteranno anche le famiglie all’evento, si svolgeranno in Piazza Matteotti alle ore 17.

3.

Domenica 13 ottobre prosegue la ‘Festa della Storia‘ a Verucchio… Tanti appuntamenti aspettano le famiglie nel weekend al Museo Archeologico. Tra le proposte si trovano “Caccia al Museo! (percorsi di visita al museo con prove-gioco alla scoperta di vari reperti e argomenti), laboratorio di lavorazione di gioielli, laboratorio di ricostruzione dell’elmo in terracotta dalla tomba più antica del museo, prove di scavo archeologico.

La partecipazione é gratuita. Informazioni e prenotazioni: Ufficio IAT Verucchio 0541 670222.

4.

Domenica 13 ottobre si festeggia in moltissime città italiane la sesta edizione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo (F@MU). In programma visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività family pensate appositamente per l’occasione e unite da un tema: “C’era una volta al Museo”, che vuole presentare al pubblico ai musei aderenti alla manifestazione l’arte dello “Storytelling” come particolare ed efficace strumento di mediazione culturale.

Non mancheranno le iniziative nel territorio di Rimini. Domenica 13 ottobre, alle 16.30, al Museo storico-archeologico (Musas) a Santarcangelo é in programma “La zuppa della strega” della compagnia Le-Pupazze. Una strega vuole cambiare abitudini alimentari e iniziare una dieta salutare a base di verdure. Nel suo giardino stregato non trova nulla di commestibile, così si reca nell’orto del vicino a cercare qualcosa di buono.

A seguire laboratorio creativo e merenda. Per bambini dai 3 anni. Ingresso gratuito, non occorre prenotazione.

A San Leo, alle 15.30, é in programma una visita guidata dentro la storia, per i meandri del maniero, per scoprire la straordinaria trasformazione della Fortezza di San Leo. Per informazioni Ufficio IAT: 0541 926967.

5.

Domenica 13 ottobre al family restaurant In Fabula a Rimini (via Consolare 91) é tempo di scoprire “Ritorno al passato”: per gli ospiti costumi medievali, giochi del passato, elfi e cavalieri di ogni età, anche del 1700. Cavalieri, elfi e maghi saranno i protagonisti di In Fabula per una giornata all’insegna dei giochi del passato, dal pranzo fino alla cena, con culture e usanze che oggi tendiamo a dimenticare.

Ai giochi avranno accesso tutti, sia chi andrà a mangiare a pranzo o a cena, ma anche tutte quelle famiglie che decideranno di passare un bel pomeriggio diverso.

Per info: 0541 718373.

Per scoprire le altre iniziative dedicate ai bambini a Rimini e dintorni visita il sito bimbiarimini.it