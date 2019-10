Coppia travolta da un pick-up, morto anche ex carabiniere

Non ce l’ha fatta Giampiero Malavolta, 52enne carabiniere in pensione, travolto da un pick-up lo scorso 27 settembre a Verucchio, in via Valle, mentre camminava sul ciglio della strada con la moglie Sandra Semprini, 50 anni, anche lei deceduta dopo cinque giorni di agonia (vedi notizia).

Malavolta, molto conosciuto in zona per aver prestato servizio proprio alla Stazione dei carabinieri di Verucchio, era ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Bufalini di Cesena. Il 52enne ha lottato con tutte le sue forze, ma oggi pomeriggio ha raggiunto la sua amata Sandra. Troppo gravi, infatti, le lesioni riportate dopo il tremendo impatto.

Il conducente del pick-up, un 75enne riminese, aveva perso all’improvviso il controllo del mezzo, centrando in pieno i coniugi. Ora dovrà rispondere di duplice omicidio stradale.