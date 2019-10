Controlli nelle colonie abbandonate: trovata droga sotto al pavimento

Le unità cinolfile della Polizia Locale di Rimini hanno passato al setaccio mercoledì le Colonie Bolognese, Novarese e Murri. L’operazione è scattata nelle prime ore del pomeriggio e ha coinvolto due pattuglie, con tre cani e cinque agenti in divisa.

Bruce, Pablo e Thor, i tre pastori tedeschi, sono riusciti a trovare piccoli quantitativi di droga nascosta in luoghi che sarebbero introvabili per i soli agenti.

Il fiuto di Bruce ha portato a scoprire 6 grammi di marijuana e 2 di cocaina (suddivisa in 4 dosi) ben nascoste sotto una mattonella del pavimento della colonia Bolognese. Tre le persone extracomunitarie trovate a dormire in giacigli di fortuna in mezzo alla sporcizia in una stanza della stessa colonia. Letti improvvisati sono stati trovati anche nelle altre colonie. I controlli si sono estesi anche ad altre due strutture abbandonate dove sono risultate evidenti le tracce di persone che avevano stazionato, entrando da porte e finestre che non erano state ben chiuse. Ai proprietari degli immobili sarà contestato un verbale di 500 euro per non aver provveduto a sigillare accuratamente gli edifici.