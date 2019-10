Controlli col cane: a scuola niente droghe

Mercoledì mattina la Compagnia Carabinieri di Rimini con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna ha svolto un controllo preventivo contro l’uso di stupefacenti in un istituto superiore del comune di Rimini: i Carabinieri della Stazione Rimini Principale, con il supporto di un pastore tedesco condotto dal personale specializzato del Nucleo Cinofili, e di personale della Sezione Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Rimini hanno controllato l’esterno dell’istituto per poi accedere anche negli spazi comuni interni con risultati confortanti: i cani antidroga non hanno fiutato nemmeno la più piccola dose di stupefacente.

Nel contempo vicino ad altri istituti scolastici del Comune, i Carabinieri hanno attivato posti di controllo per assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche e prevenire la commissione di reati, con particolare riguardo ai furti dei veicoli degli studenti in sosta nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti. Anche in questo caso la specifica attività ha dato esito negativo: tutti i giovani controllati erano in regola con i documenti di guida e circolazione.

Plauso all’iniziativa – riferisce l’Arma – è giunta unanime sia dai genitori degli alunni che dai dirigenti scolastici, pienamente impegnati sul fronte della legalità, i quali hanno commentato favorevolmente i controlli a sorpresa ritenuti particolarmente utili soprattutto sotto l’aspetto preventivo.

Il controllo si inserisce nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, obiettivo condiviso dall’Arma dei Carabinieri con le Istituzioni scolastiche ai vari livelli, e che prevede, tra le varie iniziative, anche incontri presso i vari plessi scolastici su argomenti di attualità e di maggiore interesse per gli studenti.