Colonnella-Rimini United 2-6

ASD COLONNELLA RIMINI-RIMINI UNITED BSG 2-6

IL TABELLINO

ASD COLONNELLA

1. DENTE

2. GUFKA

3. GUEKA (AMM) (SOST AL 49 DAL N. 15)

4. CAVALLI – AMM- (SOST AL 56 DAL N. 20)

5. CACIOLI

6. ORLANDI (AMM) (SOST AL 79 DAL N. 13)

7. AMATI (ESPULSO)

8. SEMPRINI

9. SIRENA

10. DENTE ALEX –vc-

11. ILIEV

12. DERVISCHI

13. LEARDINI

14. MAIOLI

15. MICHELONI

16. TOSI

17. GHINELLI

18. PIZZAGALLI

19. GIANI

20. BUGLI

ALLENATORE: PATERNO P.PAOLO

RIMINI UNITED BSG

1. MORELLI – -VC

2. SERPIERI (ESPULSO)

3. TAMBURINI NICOLA

4. SPANO

5. MORGANTI (AMM)

6. BRUMA

7. VIGNAROLI (SOST AL 71 DAL N. 14)

8. FRISCOLI – CAP – (SOST AL 82 DAL N. 15)

9. MAGGIORE (SOST AL 79 DAL N. 17)

10. BENEDUCE (SOST AL 80 DAL N. 18)

11. ALBANO (SOST AL 71 DAL N. 13)

12. TAMBURINI NICOLA

13. CAPUANO

14. MONGIOI

15. FIORINI

16. MAGNANI

17. BASTONI

18. QUINONES

19. ROSSI

ALLENATORE: BIANCHI ANTONIO

Arbitro: ROMANAZZI di Rimini.

Risultato finale: COLONNELLA 2 (SIRENA AL 62, SEMPRINI AL 75)-RIMINI UNITED 6 (BENEDUCE AL 19, TAMBURINI NICOLA AL 25, MAGGIORE AL 46, MAGGIORE AL 56, TAMBURINI NICOLA AL 60, CAPUANO AL 90).

CRONACA

Partita subito veloce e gagliarda con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Al 9° minuto è il R.U. che ci prova con Albano, ma non inquadra lo specchio della porta. Al 10° risponde la Colonnella con Sirena, ma il suo tiro sfiora la base del palo.

Il primo gol del R.U. arriva al 19° minuto quando la difesa di casa pasticcia e non riesce ad allontanare un pallone

ormai innocuo, Beneduce approfitta e insacca lo 0-1.

Passano solo pochi minuti ed il R.U. guadagna una punizione da una ventina di metri sulla sinistra della porta di casa, il pallone viene affidato ai piedini fatati di Nicola Tamburini che va a togliere le ragnatele dall’incrocio dei pali per lo 0-2.

Il R.U. si fa aggressivo approfittando dello scoraggiamento dei padroni di casa che, inesperti, non riescono a

controllare le sfuriate avversarie nonostante Dente si faccia notare su un bel cross da calcio d’angolo e Gufka metta a dura prova le reazioni di Morelli.

Il secondo tempo si apre con una nuova staffilata del R.U. che guadagna un rigore generoso perché un difensore a

terra viene colpito al braccio da un pallone indirizzato in porta: trasforma Maggiore per lo 0-3.

La Colonnella non ci sta e corre subito verso l’area avversaria, ove la difesa usa le maniere forti e l’arbitro assegna il rigore ai ragazzi di Paternò che non trasformano la grande occasione.

Il Rimini United si fa cinico e in un perfetto contropiede di Vignaroli che crossa per l’accorrente Maggiore che

insacca di testa il 4° gol (0-4), è il 56°.

Passano solo tre minuti e una punizione al limite dell’are di casa è un ottima occasione per scaldare gli scarpini di Tamburini Nicola che ancora una volta beffa Dente per il 0-5 (è il 60° minuto).

La Colonnella non si perde d’animo, c’è in campo e accorcia subito con Sirena che morde il pallone sinchè non lo

riesce a mettere nel sacco è il 62° e il risultato passa sull’1-5.

Passano solo 10 minuti e la Colonnella che preme continuamente riesce a segnare il secondo gol su un sacrosanto

rigore trasformato da Semprini 2–5.

Il Rimini United non molla mai neanche un metro e proprio al 90° insacca con il suo n. 13 Capuano il 6° sigillo.

Risultato finale un 2-6 che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa, che pagano lo scotto di essere la squadra più

giovane del campionato ma l’applauso del foltissimo pubblico è un buon incoraggiamento per affrontare tutte le

prossime competizioni con la stessa grinta e determinazione.

Addetto stampa

Vitangelo Gravina