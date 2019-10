Circuito SideSpin: la 12a tappa al Country Club Castenaso (18-20 ottobre)

Altri tre intensi fine settimana all’insegna di volée, bandeja, globo e smash, in altrettanti circoli emiliano-romagnoli, decisivi per stabilire quali saranno poi i protagonisti del Master conclusivo, a fine novembre all’I-Padel Ravenna.

Ha lanciato la sua volata il Circuito SideSpin di padel, organizzato per il terzo anno consecutivo dalla Federazione Italiana Tennis (Comitato Padel) in collaborazione con l’azienda cesenate Match Point che distribuisce nel nostro Paese i prodotti del marchio argentino prettamente specializzato in questo sport. Un circuito che da febbraio a novembre prevede 14 tappe con gare di doppio maschile, doppio femminile e doppio misto categoria Open – possono partecipare anche i tesserati fuori regione – toccando praticamente tutto il territorio dell’Emilia Romagna, dove questa disciplina sportiva sta prendendo sempre più piede sia come praticanti che come numero di impianti.

La dodicesima tappa del circuito SideSpin è dunque in programma dal 18 al 20 ottobre sui campi del Country Club Racket World a Villanova di Castenaso (Bologna): per informazioni e iscrizioni (entro mercoledì 16 alle ore 12) federicacurto@yahoo.it .

Sono state rese note intanto le classifiche aggiornate dopo l’undicesima tappa, andata in scena sui campi del Padel Club Riccione. Con il successo nella Perla Verde (100 punti vengono assegnati al vincitore) Carlo Conti – giocatore del team di A1 del Misano Out – si è riportato al comando della graduatoria maschile (figurano ben 164 atleti) con 440 punti, appena cinque in più di Federico Galli. Subito in scia anche il bolognese Alessandro Cervellati (430), seguono poi il sammarinese Jarno Giardi (335), Giorgio Negroni (305), Gianluca Berardi (280), Davide Bertuccini (255) e Filippo Scala, ottavo con 250 punti.

La classifica relativa al doppio femminile (47 giocatrici hanno fin qui raccolto punti), invece, vede in vetta la nazionale azzurra Sara D’Ambrogio – altra atleta di punta del Misano Out – con 500 punti, frutto di tre successi, due finali e una semifinale, a precedere Gabriella D’Errico (400), Anna Signorini (375), Laura Bianchini (340), Marta Del Sal (335), Erika Guerzoni (305), l’altra nazionale italiana Martina Camorani (300, con tre vittorie nei tornei a cui ha partecipato) e Camilla Ronchini (225) in ottava posizione.

Per quanto riguarda il doppio misto, nella graduatoria femminile davanti a tutte c’è Cristina D’Ettorre con 175 punti, seguita dalla piacentina Annalisa Derba (150), Erika Guerzoni (125), Francesca Bernardi (115, vincitrice dell’ultima prova a Riccione), con tre giocatrici appaiate a quota 100 (Sara D’Ambrogio, Gabriella D’Errico e Federica Singo). Sul versante maschile è Federico Galli (200 punti) ad occupare la prima poltrona, precedendo Alessandro Cervellati (175), Jarno Giardi (165), con Alberto Nieri e Maurizio Serioli a quota 100, seguiti da Alessandro Ticchi e Aldo Angeli (80), con addirittura cinque giocatori a braccetto a quota 75: Davide Tortora, Marcos Navarro, Mauri Munoz Martinez, Massimo Tedoldi e Yuri Succi.