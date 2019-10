Cena autofinanziamento per Mediterranea

Venerdi 4 ottobre alle ore 20.00 presso la cooperativa Punto Verde La Serra di Via Pascoli 189 si terrà una cena di autofinanziamento per sostenere il progetto Mediterranea.

Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile arrivata nel Mediterraneo centrale dopo che le ONG, criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonarlo.

Al contempo Mediterranea partecipa ad un’azione non governativa portata avanti dal lavoro congiunto di organizzazioni di natura eterogenea e di singole persone, aperta a tutte le voci che da mondi differenti, laici e religiosi, sociali e culturali, sindacali e politici, sentono il bisogno di condividere gli stessi obiettivi di questo progetto, volto a ridare speranza, a ricostruire umanità, a difendere il diritto e i diritti.

Il 3 ottobre dello scorso anno, giusto un anno fa, nel giorno del quinto anniversario del terribile naufragio di Lampedusa del 2013, la Nave Mare Jonio ammiraglia di Mediterranea ha mollato gli ormeggi nel porto di Augusta e ha intrapreso una navigazione che è ben lungi dall’essere terminata.

In questo anno la nave Mare Jonio, nonostante i fermi e i sequestri subiti, ha effettuato diversi salvataggi in mare e continuerà a presidiare quella parte di mar mediterraneo per monitorare e portare soccorso alle persone che lo attraversano.

Alla cena parteciperà Alice Vignodelli, 25 anni,volontaria di Sea Watch premiata con una medaglia dal comune di Bologna esempio “di impegno profondamente civico: ci ricorda che dobbiamo restare umani”

https://www.produzionidalbasso.com/project/mediterranea-saving-humans/