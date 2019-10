CEA Squadra Corse: una passione leggendaria al 17° Rallylegend

È uno degli ultimi rally della stagione, il più atteso di nome e di fatto: è il Rallylegend che va in scena sul nastro d’asfalto sammarinese dal 10 al 13 di ottobre.

Un appuntamento al quale i “Leoni” di CEA Squadra Corse, di ritorno dal Rally di Bassano, non possono mancare. Un appuntamento con la passione, la chiave d’accesso alla leggenda: quella delle auto storiche in corsa a San Marino e quella dei tifosi che giungono a migliaia da tutta Europa per poter ammirare i loro campioni e ascoltare aneddoti e frammenti di vita da rally direttamente dagli assi del volante, che nel fine settimana scenderanno in pista per regalare uno spettacolo unico ai propri fans.

La stessa passione che anima CEA Squadra Corse e che spinge i propri “Leoni” a presenziare a bordo pista lungo le strade sammarinesi durante la competizione; un contesto familiare, in quanto reduci, in luglio, dall’altro importante appuntamento in terra di Romagna: il Rally di San Marino.

È la passione la spinta vitale che induce gli uomini in rosso di CEA a lasciare i panni del proprio quotidiano per indossare quelli di custodi della sicurezza, uno status che li impegna a seguire impegnativi percorsi di formazione e ferrati addestramenti per intervenire con prontezza ad ogni situazione di emergenza.

Equipaggiati delle migliori attrezzature per la decarcerazione, tra cui la strumentazione Weber Rescue, punta di diamante per la produzione di attrezzi oleodinamici ad alta pressione e alta tecnologia da taglio e divaricazione, i “Leoni” sorvegliano la sicurezza degli equipaggi in tutte le prove previste.

La presenza poi di una ventina di auto che hanno lasciato un segno importante nella storia dei rally negli anni ’70 e ’80, le livree originali e i suoni dei motori con i quali hanno varcato la soglia della leggenda, condurranno, nel fine settimana, in una dimensione senza tempo in tutta sicurezza.