Camion a fuoco in autostrada. Alta colonna di fumo

Un camion ha preso fuoco attorno alle 10 sulla corsia sud dell’autostrada, a pochi chilometri dal casello di Rimini Sud. Il conducente è riuscito a portare il mezzo sulla corsia di emergenza. Il furgone si è fermato pochi metri prima del cavalcavia della fiera. Sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco.

Le fiamme erano intense ed un’alta colonna di fumo si è levata in aria. Per effettuare i soccorsi, spegnere il fuoco e mettere in sicurezza la carreggiata la circolazione in direzione sud è stata limitata a due sole corsie di marcia.

L’intervento dei Vigili del Fuoco