Cacciatori troppo vicini a case e strade. Controlli dei Carabinieri Forestale: quasi 1000 € di sanzioni

Cacciatori troppo vicini a case e strade a Vergiano. Quasi mille euro di sanzioni dopo i controlli dei Carabinieri della Forestale di Rimini su segnalazione dei cittadini.

L’attività di controllo sull’esercizio dell’attività venatoria nel mese di settembre 2019, durante i giorni di pre-apertura e apertura della caccia, ha impegnato 34 pattuglie in tutta la provincia per un totale di 69 controlli a cacciatori. Sono state comminate 5 sanzioni amministrative per un totale complessivo 951 €, di cui 1 sanzione di 206 € per esercizio al di sotto delle distanze consentite. A queste sanzioni ne vanno aggiunte 3 legate alla circolazione e al posteggio di veicoli di cacciatori in aree di divieto. Sono stati svolti anche 4 servizi anti bracconaggio in orario notturno.

Il servizio è stato concentrato nelle aree in cui, fino allo scorso anno, era vietata la caccia e che quest’anno sono state aperte ai cacciatori; in particolare le aree prossime all’Oasi di Montebello, i cui confini sono stati rivisti e ridotti. Sono state controllate anche le piste ciclabili: a Rimini, l’ordinanza del comune che ha interdetto la caccia vicino alle zona frequentata da ciclisti ed escursionisti riducendo i rischi connessi alla presenza di pallini vaganti, ha permesso ai militari della specialità forestale dell’Arma di procedere a controlli più incisivi; i problemi e i rischi permangono invece lungo le ciclabili quando attraversano i territori dei comuni che non hanno al momento preso alcun provvedimento come Santarcangelo e Verucchio dove proprio lo scorso anno un ciclista rimase ferito a causa di un pallino da caccia vagante. I cittadini potranno continuare a segnalare, anche nel mese di ottobre (durante il quale aumenteranno le giornate di apertura della caccia), eventuali criticità al numero di emergenza 112 o di emergenza ambientale 1515.