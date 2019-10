Botte e minacce di morte alla moglie. Marito violento arrestato dopo l'ennesima lite

Un 41 enne campano residente in un comune della Valconca è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Nemmeno l’arrivo dei carabinieri ha placato la sua furia contro la moglie, picchiata anche di fronte a loro. La donna aveva già denunciato la situazione in cui viveva insieme ai suoi bambini, che – a detta della donna – venivano manipolati dal padre contro la madre. Quella di lunedì scorso è stata l’ultima lite. Nel racconto della donna ai Carabineiri sono emerse le minacce, anche di morte, e gli insulti che subiva tra le mura domestiche ma anche sulla “piazza” dei social network.

L’uomo è nel carcere di Rimini