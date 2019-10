Avis in festa per l'83esimo compleanno. 4440 donatori

Giornata di festa per l‘Avis comunale di Rimini che nei giorni scorsi ha celebrato 83 anni di attività con un evento al cinema Tiberio di Rimini, presentato da Loris Menghi.

Un esercito di oltre 4.400 persone, un terzo del numero complessivo in provincia. Sono i donatori dell’Avis comunale di Rimini, persone di età diverse che donano sangue e contemporaneamente, grazie a esami e visite periodiche, tengono monitorata anche la loro salute. Sul palco sono saliti poeti, danzatori e musicisti che hanno reso ancora più significativo il momento delle premiazioni dei donatori storici, come Tonino arrivato a 139 donazioni. Per lui, ormai donatore in pensione, la medaglia d’oro con diamante, anche se la gioia più grande è quella di aver fatto un gesto che ha aiutato tante persone.