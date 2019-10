Athletic Poggio-Alta Valconca 2-1

ATHLETIC-ALTA VALCONCA 2-1

IL TABELLINO

ATHLETIC: Sebastiani, De Paoli, Campanelli, Valentini (13′ st Fabbri P. ), Casadei, Astolfi, Gambuti (36′ st Mariotti), Fontana (34′ st Bizzocchi), Della Marchina, Celli (43′ st Bartolini), Neri. A disp.: Spadazzi, Magnani, Tosi, Vincenzi, Cavalli. All. Fabbri A.

ALTA VALCONCA: Bornacci, Bencivenga, Bertuccioli (36′ st Pazzaglini A.), Terenzi, Albani, Palmerini (38′ st Pastor), Matteucci (22′ st Kone), Dolci, Pazzaglini M., Cevoli, Ricciatti. A disp.: Tullio, Ottaviani, Fratesi. All. Di Nunzio.

Arbitro: Cereti di Cesena.

Reti: 4′ pt Cevoli (rig.), 12′ pt (rig.) e 14′ st Neri.

Ammoniti: Valentini, Casadei, Fabbri P. , Celli, Neri, Terenzi.

CRONACA E COMMENTO

Dopo quindici secondi di gioco clamorosa occasione per l’Athletic con Della Marchina che calcia troppo centralmente per impensierire Bornacci.

Al quarto passano in vantaggio gli ospiti grazie ad un calcio di rigore trasformato da Cevoli (0-1).

Al 12esimo pareggio dei padroni di casa. Neri viene contrastato fallosamente in area, e l’arbitro assegna il penalty. Dal dischetto si presenta lo stesso Neri che non sbaglia (1-1).

Al 33esimo occasione clamorosa per i biancoazzurri. Un rimpallo favorisce il contropiede di Pazzaglini che si invola da solo verso la porta per un gol praticamente fatto, ma il tiro scoccato da dentro l’area si stampa contro il palo esterno alla destra del portiere.

Sette minuti più tardi altra incredibile opportunità per l’Alta Valconca. Pazzaglini brucia la difesa bernese, in netto vantaggio su di lui, penetra in area a sgancia un missile di destro che si stampa sulla parte interna del legno alla sinistra di Sebastiani.

Nel giro di un minuto anche il Poggio si divora due gol. Prima Neri, al 42esimo e da ottima posizione, calcia tra i guanti di Bornacci in uscita bassa. Poi sugli sviluppi di una rimessa laterale Della Marchina crossa in mezzo per Gambuti che, tutto solo, impatta di testa con Bornacci a deviare in corner. Si va al riposo sul punteggio di 1-1.

Al 14esimo il Poggio inserisce la freccia del sorpasso. Azione pregevole di Della Marchina che mette in area una assist sul quale si catapulta Neri abile nello scaricare in rete (2-1).

Al 42esimo l’Athletic non chiude il match. Il neo entrato Bizzocchi ruba palla sulla destra e si invola verso il fondo, per poi servire nel mezzo Della Marchina il cui tiro colpisce il palo alla destra di Bornacci.

Nei tre minuti di recupero non accade nulla. Athletic batte Alta Valconca col punteggio di 2 a 1.