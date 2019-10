Asfaltature per oltre un milione a Rimini: le strade interessate

E’ di oltre un milione di euro l’investimento dell’Amministrazione comunale di Rimini per le prossime asfalture previste tra novembre e dicembre delle strade del territorio comunale. L’intervento in due stralci che fa parte del cantiere della “Città Diffusa”, il programma straordinario di interventi incentrati sulla fascia territoriale a monte della linea della Statale 16 ‘Adriatica’. Il primo lotto, di cui è in corso la gara d’appalto e con inizio lavori entro il mese di novembre, comprende una quindicina di vie e strade, in gran parte concentrate a monte della statale, per un investimento di 500mila euro (via Baracchi, via Montefiorino, via Montalbano, via Del Poggio, via S.Maria in Cerreto, via Tavernelle, via Olmo Longo, via Cina, via Fucini, via Bandi, via Astore, via Del Daino – Del Cervo, via Ferrari, Via Spluga e traverse, trav. via Adimari-Rocchi, Vicolo San Bernardino).

E’ invece di 580.000 euro l’investimento per le nuove asfaltature di Santa Giustina, su un milione e mezzo previsto dal piano per nuove asfaltature della “Città diffusa”. Attualmente è in corso la manifestazione di interesse e i lavori dovrebbero essere aggiudicati entro dicembre. In particolare si interverrà su via Tredozio, via Meldola, via Teodorano, via Verghereto, via Arrocco Emilia I, via Villalta, via Galeata, via Bagnacavallo, via Modigliana, via Castrocaro, via Alfonsine, via Fusignano, via Arrocco Emilia II, via Vecchia Emilia, via Roncadello.

Sono invece oltre una ventina le strade che nel mese di ottobre sono state o sono in corso di asfaltatura in tutto il territorio comunale, dal centro storico alla zona mare, passando per le aree a monte della statale. I lavori sono a cura di Anthea che sta intervenendo o ha già concluso il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per la posa in opera di sottoservizi nelle vie Lagomaggio, Giordani, Melucci, Aprusa, Ugo Bassi, Nicolò Tommaseo, Pascoli, Praga, Rovetta, Sacramora, San Lorenzo Monte, Lugano, Montalaccio, Satta, Acquabona, Macanno, Salvini, del Passero, Via Dario Campana, Via Beccadelli, Via Duca D’Aosta, Via Giangi, Via Padulli, Via Cattaneo, Via Roncadello.