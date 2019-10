Arresti e denunce nel fine settimana: c'è anche uno spacciatore appena maggiorenne

Intenso weekend di controlli per i Carabinieri della Compagnia di Rimini.

1 arresto per spaccio. Domenica è stato arrestato un 37enne originario della provincia di Forlì-Cesena, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia, per il reato di atti persecutori nei confronti dei genitori, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella regione Emilia Romagna, in ottemperanza ad ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini.

3 denunce in stato di libertà per furto aggravato: un albanese di 43 anni che ha tentato di rubare una felpa in un centro commerciale bloccato dal personale addetto alla sicurezza e una coppia (un uomo albanese di 40 anni e una cittadina greca di 35 anni) fermata dai Carabinieri della Stazione di Viserba nel parcheggio di un negozio di articoli per la casa occultando merce dal valore di oltre duecento euro. Tutta la refurtiva è stata restituita.

2 denunce in stato di libertà per spaccio di stupefacenti: un marocchino di 18 anni sorpreso dai Carabinieri della Stazione Rimini Porto mentre spacciava al parco Murri e un riminese di 27 anni sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Miramare in viale Siracusa subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un acquirente.

1 denuncia in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. P. C., riminese di 38 anni controllato dai Carabinieri in Viale Brindisi, aveva un coltello a serramanico.

3 denunce in stato di libertà per guida in stato d’ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g.l. Per loro, ai sensi dell’art. 186 del codice della strada, è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. Altri 3 automobilisti sono stati sanzionati amministrativamente perché alla guida con un tasso alcolemico superiore a 0,5: per loro scatta una sanzione da 527 euro a 2.108 euro oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

12 posti di controllo lungo le arterie stradali

94 persone controllate ed identificate

63 mezzi fermati e sottoposti a controllo

3 persone segnalate alla Prefettura in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale